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Suriye hava savunma sistemlerini aktif etti

ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye'nin Duma'daki kimyasal saldırısı sonrası Esad rejimine yönelik hava harekatı düzenledi. Esad rejiminin operasyona karşı hava savunmasını aktif ettiği görüntülere yansıdı.
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