Tohum üreten üniversiteli çiftçi kızı fenomen oldu

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi İlayda Altıntaş, çiftçilik yapan ailesine destek olarak tohum üretimine katkı sağlıyor. Sosyal medya hesaplarından çok sayıda takipçiye ulaşan Altıntaş, çiftçiliğe dair tecrübelerini paylaşıyor.

Babasından traktör kullanmayı öğrendi

İlçeye bağlı Dikmen köyünde çiftçilikle uğraşan ailenin 3 çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Altıntaş, küçük yaşlardan itibaren ailesiyle tarlaya gitmeye başladı. Şeker pancarı, kabak, mısır, buğday ve tohumluk ayçiçeği yetiştiren ailesine yardımcı olmak için babasından traktör kullanmayı öğrenen Altıntaş, zaman içinde birçok tarımsal faaliyeti tek başına yaparak ailesinin yükünü hafifletti.

Hem üniversitede okuyor hem tarım işleriyle uğraşıyor



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Altıntaş, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarım Teknolojileri Ön Lisans Programı 1. sınıfta öğrenimini sürdürüyor.



İlayda Altıntaş, eğitim hayatı sürerken sık sık köyüne giderek tarım işlerini ihmal etmiyor.