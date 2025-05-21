Trump, Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya geldi. Trump, görüşme sırasında Güney Afrika'da beyaz çiftçilere yönelik şiddet olaylarını "soykırım" olarak tanımlayarak, şiddet olaylarına ilişkin videolar izletti. Trump, "Beyaz çiftçiler topraklarından ediliyor ve öldürülüyor. Eğer bu soykırımsa, bu insanları ülkemize almamız gerekir" ifadelerini kullandı. ABD'li milyarder Elon Musk'a değinen Trump, "Elon Güney Afrika'dan. O da olanları çok iyi biliyor" dedi.