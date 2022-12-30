Tüketiciler 2023'e "tatlı başlangıç" yapacak

Tüketici taleplerine ilişkin bilgi veren Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, yeni yıl satışlarının son sürat devam ettiğini bildirdi.

Önemli bir taleple karşı karşıya olduklarına işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yılbaşına geldik, baklava satışlarımızda bir artış söz konusu. Yılbaşının gelmesiyle bizim işlerimizde de bir hareketlilik başladı. Evlerinde yeni yılı karşılamak isteyen ya da hediye götürmek isteyen kişiler için baklava ağırlıklı olarak tüketilen bir ürün haline geldi. Baklava artık sofraların vazgeçilmez ürünü olduğu için işlerimizde bir iki günden beri canlılık başladı.

Normal satışlara göre yılbaşı satışlarımız yüzde 50 arttı. İnsanlar yılbaşı sofralarında baklava görmek istiyor. Hediyelik kısımda da baklava her zaman bir numaradır. Önceden yılbaşı sepetlerinde çikolata, şekerleme olurdu artık yılbaşı sepetlerine baklava da giriyor. Bu da bizim satışlarımızı olumlu yönde etkiliyor."

Online satışlar da devam ediyor

Online satışların da hızla devam ettiğini bildiren Yıldırım, yılbaşı sebebi ile online satışlarda ciddi artışlar yaşandığına işaret etti. Dünyanın her tarafına baklava gönderdiklerini aktaran Yıldırım, bunun da satışların artmasında önemli etken olduğunu bildirdi.

Yıldırım, "2023'e girerken tüketiciler en fazla klasik fıstıklı baklava, midye baklava ve son yıllarda tutulan soğuk baklava tercih etti. Özel günlerde artık baklava her zaman tercih edilen ürün haline geldi, her ne kadar bayramlarda tüketim üst düzey olsa da yeni yıl da bu özel günlerden biri oldu." dedi.

"Baklava artık tüm dünyada tanınır ve tüketilir hale geldi"

2022 yılı ihracat rakamlarına ilişkin de bilgi veren Yıldırım, "Pandemiden dolayı ihracat rakamlarımız bayağı bir düşmüştü ama 2022 yılında 200 milyon TL civarında bir ihracat yapmış durumdayız. 2023'te bu rakamın yüzde 30-40 civarında artmasını öngörüyoruz çünkü baklava artık tüm dünyada tanınır ve tüketilir hale geldi." ifadelerini kullandı.

Mehmet Yıldırım, günden güne bu rakamların artmaya devam edeceğinin altını çizerek, sektörün ihracata olan yatkınlığının da arttığını aktardı.

Yıldırım, "Sektörümüzde 2022 yılında ihracatta öne çıkan ülkeler ABD, Rusya, Yunanistan ve Suudi Arabistan oldu." dedi.

Bu seneki baklava fiyatlarına ilişkin de bilgi veren Yıldırım, 2022 yılında hammadde ve işçilik maliyetlerinden dolayı bazı zamlar olduğunu anımsatarak, şu an fiyatların 150 TL ile 350 TL arasında değiştiğini söyledi.