Türkmenistan'da yılbaşı ağacının ışıkları yakıldı
Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat'ta yeni yıl ağacının ışıkları yakıldı. Yılbaşı kutlamaları kapsamında kurulan 43 metrelik ağacı görmek isteyen halk, bölgeyi ziyaret etti.
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Ülkede her sene gelenek haline gelen, Noel Baba ve torunu eşliğinde yeni yıl ağacının ışıklarını yakma merasimi yapıldı.
Ağacın üzerinde, içinde "2023" yazan sekizgen bir yıldız bulunuyor.
Yeni yıl ağacının ışıkları yakılırken, halk ağacı görmek için bölgeyi ziyaret ediyor.