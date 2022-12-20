  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Diğer
  4. Türkmenistan'da yılbaşı ağacının ışıkları yakıldı

Türkmenistan'da yılbaşı ağacının ışıkları yakıldı

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat'ta yeni yıl ağacının ışıkları yakıldı. Yılbaşı kutlamaları kapsamında kurulan 43 metrelik ağacı görmek isteyen halk, bölgeyi ziyaret etti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ülkede her sene gelenek haline gelen, Noel Baba ve torunu eşliğinde yeni yıl ağacının ışıklarını yakma merasimi yapıldı.

Ağacın üzerinde, içinde "2023" yazan sekizgen bir yıldız bulunuyor.

Yeni yıl ağacının ışıkları yakılırken, halk ağacı görmek için bölgeyi ziyaret ediyor.

Diğer Videolar
Yapraklı Yaylası'nda sis denizi oluştu
Tohum üreten üniversiteli çiftçi kızı fenomen oldu
Burası Türkiye! Soğuk hava bir kenti buza çevirdi
Çöp kutusundan tek tırnaklı hayvan ayakları çıktı! Ekipler inceleme başlattı
Aracına aldığı keman sanatçısı hayatını değiştirdi! Taksi şoförlüğü yaparak geçiniyordu
Milli füze heyecanı! Geri sayım başladı
İstanbul'da ölü yunus bulundu
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Salı günü uzlaşmaya varacağız