ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
12 °C

Yağışlar hububat çiftçisinin yüzünü güldürdü

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda kurak geçen üretim sezonunun ardından gelen yağışlar çiftçileri sevindirdi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.