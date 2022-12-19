Yapraklı Yaylası sis bulutu altında
Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki dağların üzerlerini kaplayan sis bulutları görsel şölen oluşturdu. Yaşanan doğa olayı Yapraklı Yaylası'nı ziyarete gelenler tarafından kayda alındı.
AA
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İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yapraklı Yaylası üzerinde etkili olan sis bulutu, öğle saatlerinde yoğunluğunu artırdı.
Ormanların üzerini kapladı
Etrafı sarıçam ağaçları ve çayırlarla çevrili Hazım Dağlı Tabiat Parkı'nın da bulunduğu bölgede sis bulutu ormanların üzerini kapladı.
Bulutların üstünde seyahat ediyormuş hissi veren sis bulutu, dronla görüntülendi.