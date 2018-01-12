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10 yıldır Afrika ülkelerini "soğutuyor"

Konya'da 40 yıldır soğutma sistemleri imalatı yapan Çağlayan Soğutma, üretiminin önemli bir bölümünü Afrika ülkeleri başta olmak üzere 55 ülkeye satıyor.
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