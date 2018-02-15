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"11. Kalkınma Planı'nın lansmanı haftaya"

Bakan Elvan, "Önümüzdeki çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın katılımıyla 11. Kalkınma Planımızın lansmanını gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.
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