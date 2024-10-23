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TUSAŞ'ta terör saldırısı! Teröristlerin binaya giriş anları ortaya çıktı

Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı gerçekleştiren teröristlerin binaya giriş anları ortaya çıktı. İkisi erkek biri kadın 3 teröristin ellerinde tüfeklerle ticari araştan inerek saldırıya geçtiği görüldü. Öte yandan bölgede operasyon sürüyor.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerine düzenlenen saldırıya ilişkin, “Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız” ifadelerine yer verdi.

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