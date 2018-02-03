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ÇAYKUR 110 ülkeye ihracat yapıyor

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, 2017 yıl sonu itibarıyla 110 ülkeye ihracat yaptıklarını, Irak'ta yeni pazar oluşturmak için çalıştıklarını söyledi. Sütlüoğlu, ihracatı artırmak ve yeni ülkelere girebilmek için çabaladıklarını açıkladı.
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