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Antalya'ya 125 milyon liralık güneş paneli fabrikası

Antalya OSB'de faaliyet gösteren güneş paneli üreticisi CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Anonim Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Antalya'da 125 milyon liralık yeni bir güneş paneli fabrikası yatırımı yaptıklarını bildirdi.
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