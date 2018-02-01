ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
14 °C

13. AGROEXPO Tarım Fuarı açıldı

Türkiye'nin en büyük tarım fuarı "AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı" Fuarizmir’de Bakan Fakıbaba'nın katıldığı törenle 13. kez kapılarını açtı.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.