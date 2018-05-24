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155 yıllık taş değirmende tahin üretimi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Narlı köyünde yaşayan Abdullah Kaynak, 155 yıllık taş değirmeni, dağlık alanda açtığı kanaldan getirdiği suyla susamları değirmende öğüterek tahin üretiyor. Kaynak, hem geçimini sağlıyor hem de tarihi değirmeni ayakta tutuyor.
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