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17 ilden birliğin ihracat lideri oldu!

Şırnak, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) sorumluluk alanındaki 17 ilden Ocak 2018'de yapılan 134 milyon 212 bin dolarlık ihracatın yaklaşık yüzde 18'ni gerçekleştirerek birliğin ihracat lideri oldu.
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