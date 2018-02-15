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Türkiye geçen yıl 1 milyar dolarlık yağ ihraç etti

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, "2017 yılında ihracat yaptığımız ülke sayısını 110'a çıkardık. En çok ihracatı Irak, Suriye ve Cibuti başta olmak üzere Ortadoğu ve Afrika ülkelerine gerçekleştiriyoruz." dedi
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