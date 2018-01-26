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"2018 fuarcılıkta koşma yılı olacak"

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, bu yılki fuarlara iyi başladıklarını belirterek, "Kötü geçen 2016, zaman kaybettiren bir yıldı, 2017 çıkış yılı oldu. 2018 fuarcılıkta koşma yılı olacak." dedi.
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