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"2018'de artık sanayinin dijitalleşmesini sağlamalıyız"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, organize sanayi bölgelerine tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri kuracaklarını söyledi.
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