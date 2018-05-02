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'2018'de üreticimize 530 milyon lira gübre desteği verdik'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, 2018'de çiftçi üreticilere alan bazlı olarak 530 milyon lira gübre desteği verdiklerini belirterek, "Gübrede KDV oranını yüzde 18'den sıfıra indirdik ve ortalama 1 milyar dolaylı destek sağladık" dedi.
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