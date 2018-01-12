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"2018'de ilave desteklerimiz olacak"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TESK Genel Merkezi'nde, Defter Beyan Sistemi tanıtım toplantısına konuştu.
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