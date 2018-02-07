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25 ülkeye 35 milyon dal çiçek ihracatı

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, Sevgililer Günü dolayısıyla 25 ülkeye 35 milyon dal çiçek ihraç etmeyi hedeflediklerini bildirdi.
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