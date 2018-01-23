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3. Havalimanı'nın trafoları Balıkesir'den

Balıkesir'de kurulu bulunan ve dünyanın sayılı büyük transformatörlerini üreten firma, Marmaray ve yapımı devam eden İstanbul 3. Havalimanı'na trafo veriyor. BEST, sadece Türkiye'de değil 50'nin üzerinde ülkede büyük projelerde de boy gösteriyor.
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