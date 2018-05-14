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30 bin TL maaşla profesyonel turist arıyorlar

Muğla'nın Ortaca ilçesi belediyesi ilçenin tanıtımı için 'Türkiye’nin En İyi İşi' projesiyle 'profesyonel turist' uygulamasında görev alacak bir kişiyi arıyor. Seçilecek kişi bölgeyi gezip tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşacak.
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