e-DÜNYA
23 °C

2023 yılına kadar 2023 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor

Mardin'de tekstil sektöründe kendi markasını üreterek, ürünlerini 12 ülkeye ihraç eden Semercioğlu Tekstil Fabrikası, devletin desteğiyle bir yılda işçi sayısını 30'dan 200'e çıkardı.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.