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300 milyon liralık yatırım milyonları uçurdu

Diyarbakır Havalimanı'nda 300 milyon liralık yatırımla 3 yıl önce hizmete sokulan yeni terminal binası, hava ulaşımına hız ve konfor getirirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin de yurt dışına açılmasını sağladı.
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