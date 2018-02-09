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Bandırma'dan 32 ülkeye 2 milyon ceviz fidanı ihracatı

Türkiye'nin ceviz fidanı ambarı olarak bilinen Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Kasım 2017-Mart 2018 döneminde üretilen ceviz fidanı sayısının 5,5-6 milyon adedi bulması beklenirken, şu ana kadar 2 milyon fidan ihraç edildi.
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