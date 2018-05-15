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"34 bine yakın uyuşmazlık arabuluculukla çözümlendi"

Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, "Geçen yıl mahkeme süresi 534 gündü. 534 günlük süreyi arabuluculukla birlikte 28 güne indirmiş bulunmaktayız. Şu ana kadar da 34 bine yakın uyuşmazlık arabuluculukla çözümlendi." dedi
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