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4/B'ye geçenlerin gözü Bakanlar Kurulu'nda

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Tonbul, Hükümetin yaptığı düzenlemeyle 4/C statüsünden 4/B statüsüne geçirilen yaklaşık 26 bin çalışan, kurumlarındaki pozisyonlarının belirleneceği Bakanlar Kurulu kararını beklemeye başladığını söyledi.
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