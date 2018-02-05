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5 bin beygire kadar milli motor üretilecek

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın yerli motor yapımıyla ilgili ihaleyi kazanan BMC firmasının çalışmalara başladığını belirterek, "5 bin beygire kadar olan motoru yapmaya çalışıyoruz." dedi.
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