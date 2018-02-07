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"500 bin konutu değiştireceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "Yasalar çıktıktan sonra yılda 500 bin konutu değiştireceğiz. Sıradan, yüksek katlı, yoğunluğun verildiği, sosyal donatısı hiç düşünülmemiş, rastgele konutlar değil." dedi.
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