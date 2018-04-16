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58 ülke Türk tavuğu tüketiyor

Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grup Başkanı Şahin Aydemir, Afrika'dan Çin'e, Japonya'dan Bosna Hersek'e kadar 58 ülkeye beyaz et ihracatı yapıldığını söyledi.
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