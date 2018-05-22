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ABD ve Japonya'dan 'Ayvalık zeytinyağı'na ödül

Ayvalık Köklü Zeytincilik tarafından üretilen zeytinyağları, New York'ta yapılan World's Best Olive Oils For 2018'de ikincilik, Japonya'da düzenlenen diğer bir yarışmada da 21 ülkeden 611 zeytinyağı arasında yine ikincilik ödülüne değer bulundu.
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