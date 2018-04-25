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'79 ülkeye tohum ihracatı yapan ülkeyiz'

Emine Erdoğan, "Son yıllarda tohum üretiminde önemli gelişmeler kaydedildi. 2002’de 145 bin ton olan sertifikalı tohumluk üretimi, 15 yılda 7 kat artarak 1 milyon 50 bin tona ulaştı. Şu anda 79 ülkeye tohum ihracatı yapan bir ülkeyiz." dedi.
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