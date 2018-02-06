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82 ülkenin endüstriyel mutfaklarında Türk imzası

Bursa'da yaklaşık 40 yıldır endüstriyel mutfak sektöründe faaliyet gösteren firma, 5 kıtada 82 ülkeye ürün satıyor.
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