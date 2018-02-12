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Ürettiği makineleri 82 ülkeye ihraç ediyor

Bursa'da endüstriyel mutfak sektöründe faaliyet gösteren ve 5 kıtada 82 ülkeye dış satım gerçekleştiren İnoksan, özel siparişle 2 bin, 5 bin ve 7 bin kapasiteli büyük boy bulaşık yıkama makineleri üretip, ihraç ediyor.
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