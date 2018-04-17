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Bakan Tüfenkci'den AB açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelere ilişkin, "Bu süreç iki tarafı da yoran uzun süreli bir nişanlılığa benziyor. AB artık Türkiye'yi nerede görmek istediği konusunda bir karar vermeli" dedi.
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