ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
4 °C

Ağbal'dan asgari ücret için garanti

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Ağbal, "Asgari ücret, hiçbir şekilde yıl başında açıklanan tutarın altına inmeyecek. Bunu kalıcı düzenlemeyle hayata geçiriyoruz." dedi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.