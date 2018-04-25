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"Akıllanmayan enerji şirketleri sektörden ayıklanır"

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Elektrik dağıtım şirketlerinden gerekli adımları atmalarını ve bünyelerinde akıllı şebeke yapısını kurmalarını istiyoruz. Bütün şirketlerin şuna dikkat etmesi lazım, ya akıllanırlar ya da bu sektörden ayıklanırlar." dedi.
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