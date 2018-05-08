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"Devamlılığı olan aktif ihracatçı sayımızı 100 bine çıkaracağız"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 77 bin olarak bilinen aktif ihracatçı sayısının aslında 25 binler seviyesinde olduğunu belirterek, "Devamlılığı olan aktif ihracatçı sayımızı 100 bine çıkaracağız." dedi.
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