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Alman şirket Kocaeli'de asansör ve yürüyen merdiven üretecek

Almanya merkezli thyssenkrupp Asansör'ün Türkiye’deki ilk üretim tesisi Kocaeli Dilovası’nda açıldı. Tesiste, ilk etapta yılda 1.200 ünite yürüyen merdiven üretilecek.
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