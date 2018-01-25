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Alternatif yakıt olarak zeytin çekirdeğine talep artıyor

Balıkesir'in Burhaniye ve Edremit ilçelerindeki TARİŞ fabrikalarında fosil yakıta alternatif olarak üretilen ve kaloriferlerde kullanılan zeytin çekirdeğine talep artıyor.
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