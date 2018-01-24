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Amerikalı seyahat yazarlarından Türkiye'ye övgü

ABD'nin önde gelen seyahat yazarlarında Alyssa Ramos ve Patricia Schultz, Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken bir ülke olduğunu vurguladılar.
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