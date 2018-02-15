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Antalya'dan 2 milyon tonluk mermer ihracatı

Port Akdeniz Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, geçen yıl Antalya Limanı'ndan 2 milyon tonun üzerinde mermer ihracatı yapıldığını bildirdi.
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