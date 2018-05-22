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Fıstıklı baklavaya alternatif yer fıstıklı baklava

Antep fıstığı fiyatlarındaki aşırı artış baklava üreticilerini farklı malzemeler kullanmaya yöneltirken, Osmaniye'de de bir pastane sahibi baklavalarını yer fıstığıyla yapmaya başladı.
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