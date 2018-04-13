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Antep fıstığını "çıtlatma" makinesi ihraç yolunda

Gaziantep'li iş insanı Kemal Özer, uzun yıllar süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürettiği ve patentini aldığı fıstık çıtlatma makinesinin yurt dışına ihracı için İran, İtalya ve İspanya'da firmalarla görüşüyor.
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