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Arap iş adamları Bandırma'da

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun davetiyle 9 Arap ülkesinden kente gelen 30 iş adamı, Bandırma ilçesinde yatırım olanaklarını inceledi. İş adamları, yatırım yapabilecekleri alanlar hakkında bilgi edindi.
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