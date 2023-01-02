Ardahanlı öğrenciler hem öğrenip hem para kazanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde maske ve dezenfektan üretimi ile ev tekstil ürünleri ve atık yağların hijyen malzemesine dönüşümü gibi çalışmalar yürüten okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü'nde bu yıl, Milli Eğitim Bakanlığının projesi kapsamında fırın kuruldu. Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, haftanın 3 günü uygulamalı eğitime katılıyor. Günlük üretilen 33 bin tost, hamburger ve somun ekmek, pansiyonlular başta olmak üzere taşımalı sistem ve okul öncesi eğitim kurumlarına gönderiliyor.

"Tesisimiz yaklaşık 33 bin ekmek üretme kapasitesine sahip"

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında kurulan fırında üretime katkı sunulduğunu söyledi.

Projedeki amacın hem mesleki eğitimi özendirmek hem de meslek elemanları yetiştirmek olduğunu ifade eden Öner, "Projenin ne kadar faydalı ve yararlı olduğunu bizzat yerinde gözlemledik. Burada üretilen ekmekler ilimizdeki pansiyon ve taşımalı eğitim gören öğrencilerin ihtiyacını karşılıyor. Tesisimiz, günde yaklaşık 33 bin ekmek üretme kapasitesine sahip." dedi.

Öner, üretim odaklı çalışmaların meslek lisesindeki öğrenci sayısını son 3 yıla oranla yüzde 80 artırdığını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut da geleceği meslek liselerinde gördüklerini, bunun için bu okullara desteğin süreceğini söyledi.

"Sayı 9 bine ulaşacak"

Bakanlığın her türlü desteği verdiğini aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Ardahan'da meslek liselerine yapılan her yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Şu an burada 4 bin 250 öğrencimizin ihtiyacı karşılanıyor. Önümüzdeki dönemlerde bu sayı daha da artarak devam edecektir. Yani okul öncesi, pansiyonda kalan ve taşımalı öğrencilerin tamamına vermiş olacağız. Bu sayı 9 bine ulaşacak."

"Hem öğreniyoruz hem para kazanıyoruz"

Usta öğretici Tümer Nuh ise öğrencilerin öğretilen her işi severek yerine getirmeye çalıştığını belirtti.

Uygulamalı eğitime katılanlardan 11. sınıf öğrencisi Neşe Avcı da "Burada hem meslek öğreniyoruz hem de para kazanıyoruz. Bu da bizim için çok önemli oluyor." dedi.

Dicle Ünsal da lisede, meslek öğrenmenin kendisini heyecanlandırdığını, gelecekte bu alanda çalışmak istediğini dile getirdi.