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Arpa hasadı verimsiz başladı

Gaziantep'te hasat döneminin başlamasıyla biçerdöverler tarlalarda ekinleri biçmeye başladı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat merkezlerinden Araban Ovası'nda hasadına başlanan arpada, düşük verim çiftçiyi üzdü.
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