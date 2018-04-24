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Türkiye-Asya Sivil Havacılık Konferansı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Türkiye-Asya Sivil Havacılık Konferansı", Antalya'da başladı.
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