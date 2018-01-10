ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
12 °C

"Atatürk Barajı, çiftçinin umudu oldu"

DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe: "Atatürk Barajı'nda yaklaşık 41 milyar metreküp su var. Her ne kadar kurak bir dönem görülse de rezervdeki suyumuz gelecek yıla yetebilecek gibi, endişeye gerek yok." dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.